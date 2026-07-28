Ausblick: Clarivate Analytics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clarivate Analytics äußert sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 589,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 621,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,740 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,300 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,34 Milliarden USD, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at