Claros Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A3C6S1 / ISIN: US18270D1063
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Claros Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Claros Mortgage Trust wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Claros Mortgage Trust noch ein Verlust pro Aktie von -0,720 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 334,15 Prozent auf 46,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -19,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,193 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 187,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 170,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Claros Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Claros Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
|2,12
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.