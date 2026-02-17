Ausblick: Claros Mortgage Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Claros Mortgage Trust wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Claros Mortgage Trust noch ein Verlust pro Aktie von -0,720 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 334,15 Prozent auf 46,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von -19,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,193 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,600 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 187,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 170,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at