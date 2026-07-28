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Claros Mortgage Trust Aktie

Claros Mortgage Trust für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C6S1 / ISIN: US18270D1063

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Claros Mortgage Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Claros Mortgage Trust präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Claros Mortgage Trust für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,246 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Claros Mortgage Trust in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 33,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 52,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,242 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,490 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 125,6 Millionen USD, gegenüber 201,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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