Ausblick: Claros Mortgage Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Claros Mortgage Trust lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Claros Mortgage Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Claros Mortgage Trust für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,388 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Claros Mortgage Trust mit einem Umsatz von insgesamt 24,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 59,14 Prozent verringert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,861 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,490 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 108,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 201,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net