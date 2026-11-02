Claros Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A3C6S1 / ISIN: US18270D1063
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Claros Mortgage Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Claros Mortgage Trust lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Claros Mortgage Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Claros Mortgage Trust für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,388 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Claros Mortgage Trust mit einem Umsatz von insgesamt 24,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 59,14 Prozent verringert.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,861 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,490 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 108,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 201,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Claros Mortgage Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Claros Mortgage Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Claros Mortgage Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Claros Mortgage Trust Inc Registered Shs
|1,02
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.