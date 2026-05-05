Claros Mortgage Trust Aktie

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WKN DE: A3C6S1 / ISIN: US18270D1063

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Claros Mortgage Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Claros Mortgage Trust wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Claros Mortgage Trust im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,238 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,560 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 3288,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 36,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,762 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,490 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 149,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 201,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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