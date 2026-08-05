Ausblick: Clarus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Clarus präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,073 USD gegenüber -0,220 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 51,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,210 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 249,2 Millionen USD, gegenüber 252,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at