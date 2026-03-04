Ausblick: Clarus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Clarus lädt am 05.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,710 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Clarus in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 68,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 71,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,408 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,370 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 253,9 Millionen USD, gegenüber 263,7 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at