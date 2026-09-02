Clas Ohlson A b Aktie

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WKN: 929335 / ISIN: SE0000584948

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02.09.2026 07:01:06

Ausblick: Clas Ohlson A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clas Ohlson A B öffnet am 03.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,46 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 36,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,27 SEK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Clas Ohlson A B in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,28 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,81 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 22,12 SEK, gegenüber 18,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 14,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,51 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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