Clas Ohlson A b Aktie

Clas Ohlson A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929335 / ISIN: SE0000584948

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Clas Ohlson A B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Clas Ohlson A B lässt sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Clas Ohlson A B die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Clas Ohlson A B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,73 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,72 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,08 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clas Ohlson A B einen Umsatz von 3,86 Milliarden SEK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,75 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,91 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 12,47 Milliarden SEK, gegenüber 11,63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Clas Ohlson ABshs -B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Clas Ohlson ABshs -B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Clas Ohlson ABshs -B- 32,98 3,06% Clas Ohlson ABshs -B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen