Ausblick: Clas Ohlson A B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Clas Ohlson A B lässt sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Clas Ohlson A B die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Clas Ohlson A B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,73 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,72 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,08 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 5,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clas Ohlson A B einen Umsatz von 3,86 Milliarden SEK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 17,75 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,91 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 12,47 Milliarden SEK, gegenüber 11,63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at