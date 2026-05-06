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WKN DE: A1W27D / ISIN: SE0005308558

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Clavister gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clavister wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Clavister noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 SEK in den Büchern gestanden.

Clavister soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 SEK, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 340,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 219,2 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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