Ausblick: Clavister legt Quartalsergebnis vor

Clavister wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Clavister noch -0,070 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 44,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,055 SEK, gegenüber -0,350 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 221,1 Millionen SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 191,7 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at