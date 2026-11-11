Clavister Aktie

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WKN DE: A1W27D / ISIN: SE0005308558

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Clavister mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Clavister wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 48,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 75,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,5 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,083 SEK, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 336,2 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 219,2 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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