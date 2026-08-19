Ausblick: Clavister vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Clavister präsentiert in der am 20.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Clavister noch -0,060 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 38,79 Prozent auf 76,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,090 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,020 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 311,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 219,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at