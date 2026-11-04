Ausblick: Clean Energy Fuels gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clean Energy Fuels äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clean Energy Fuels für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,024 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Clean Energy Fuels mit einem Umsatz von insgesamt 105,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,01 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,023 USD, gegenüber -1,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 434,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 426,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net