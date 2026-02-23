Clean Energy Fuels Aktie
Ausblick: Clean Energy Fuels öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Clean Energy Fuels stellt am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,046 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,07 Prozent auf 104,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 USD, gegenüber -0,370 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 425,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 416,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
