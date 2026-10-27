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WKN: 876514 / ISIN: US1844961078

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Clean Harbors gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clean Harbors präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Clean Harbors im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,61 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,08 USD im Vergleich zu 7,28 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,60 Milliarden USD, gegenüber 6,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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