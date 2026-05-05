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WKN: 876514 / ISIN: US1844961078

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Clean Harbors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clean Harbors wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,15 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,47 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 2,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clean Harbors einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,27 Milliarden USD, gegenüber 6,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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