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Clean Harbors Aktie

Clean Harbors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876514 / ISIN: US1844961078

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Clean Harbors veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Clean Harbors wird sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,81 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Clean Harbors 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,55 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,64 Milliarden USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,79 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,28 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,34 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,03 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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