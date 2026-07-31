Clean Science and Technology Aktie
WKN DE: A3CULN / ISIN: INE227W01023
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31.07.2026 07:01:06
Ausblick: Clean Science and Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Clean Science and Technology wird am 01.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,27 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Clean Science and Technology 6,59 INR je Aktie erwirtschaftet.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,78 Prozent auf 2,52 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 26,03 INR, gegenüber 21,61 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 11,48 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,57 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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