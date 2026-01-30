Clean Science and Technology Aktie
Ausblick: Clean Science and Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Clean Science and Technology wird am 31.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,95 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clean Science and Technology ein EPS von 6,18 INR je Aktie vermeldet.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,41 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Clean Science and Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,35 Milliarden INR aus.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 26,45 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 24,88 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 10,49 Milliarden INR, gegenüber 9,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
