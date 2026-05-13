Ausblick: Clean Science and Technology stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clean Science and Technology präsentiert in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass Clean Science and Technology für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,97 INR je Aktie erwirtschaftet.

Clean Science and Technology soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,73 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 24,88 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 9,53 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 9,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at