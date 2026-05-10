CleanSpark Aktie
WKN DE: A2PWWQ / ISIN: US18452B2097
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: CleanSpark stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CleanSpark präsentiert in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,563 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,90 Prozent verringert. Damals waren -0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll CleanSpark nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 145,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 181,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -2,268 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 659,2 Millionen USD, gegenüber 766,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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