Ausblick: CleanSpark verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CleanSpark wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,484 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CleanSpark in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 142,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 198,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,389 USD aus. Im Vorjahr waren 1,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 620,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 766,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at