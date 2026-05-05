Clear Secur a Aktie
WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Clear Secure A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Clear Secure A lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Clear Secure A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,313 USD aus. Im letzten Jahr hatte Clear Secure A einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 211,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Clear Secure A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 244,4 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber 1,12 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 1,05 Milliarden USD im Vergleich zu 900,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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