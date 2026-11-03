Clear Secur a Aktie
WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clear Secure A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Clear Secure A gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,483 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clear Secure A 0,290 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 25,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 229,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Clear Secure A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 286,7 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,83 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD, gegenüber 900,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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