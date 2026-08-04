Clear Secur a Aktie

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WKN DE: A3CTH8 / ISIN: US18467V1098

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Clear Secure A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Clear Secure A lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,397 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 22,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 269,7 Millionen USD gegenüber 219,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,09 Milliarden USD, gegenüber 900,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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