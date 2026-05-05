Ausblick: Clearfield gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clearfield wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clearfield im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,048 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,81 Prozent auf 33,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Clearfield noch 47,2 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,508 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,580 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 163,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 150,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at