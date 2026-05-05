Clearfield Aktie
WKN DE: A0NAKY / ISIN: US18482P1030
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Clearfield gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Clearfield wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clearfield im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,048 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,81 Prozent auf 33,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Clearfield noch 47,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,508 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,580 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 163,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 150,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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