Ausblick: Clearfield präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clearfield wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,193 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,528 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,580 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 165,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 150,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at