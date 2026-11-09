Clearfield Aktie
WKN DE: A0NAKY / ISIN: US18482P1030
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clearfield stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Clearfield veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,053 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clearfield -0,650 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 129,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 40,4 Millionen USD gegenüber 17,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,203 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 153,0 Millionen USD, gegenüber 150,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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