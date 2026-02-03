Clearfield Aktie

WKN DE: A0NAKY / ISIN: US18482P1030

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Clearfield veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Clearfield veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clearfield im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,055 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,130 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Clearfield mit einem Umsatz von insgesamt 31,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,65 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,520 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 164,6 Millionen USD, gegenüber 150,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Clearfield Inc

Analysen zu Clearfield Inc

