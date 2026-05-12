ClearPoint Neuro Aktie
WKN DE: A2PZ3E / ISIN: US18507C1036
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: ClearPoint Neuro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
ClearPoint Neuro lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ClearPoint Neuro für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,273 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ClearPoint Neuro in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,0 Millionen USD im Vergleich zu 8,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,980 USD aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 53,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ClearPoint Neuro Inc
|
12.05.26
|Ausblick: ClearPoint Neuro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.03.26
|Ausblick: ClearPoint Neuro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)