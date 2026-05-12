Ausblick: ClearPoint Neuro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ClearPoint Neuro lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ClearPoint Neuro für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,273 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ClearPoint Neuro in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 12,0 Millionen USD im Vergleich zu 8,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,980 USD aus. Im Vorjahr waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 53,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 37,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at