Ausblick: ClearPoint Neuro öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ClearPoint Neuro wird am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ClearPoint Neuro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

ClearPoint Neuro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,830 USD, gegenüber -0,700 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 36,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 31,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at