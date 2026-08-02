Ausblick: ClearPoint Neuro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ClearPoint Neuro präsentiert am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,287 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 36,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 38,22 Prozent auf 12,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,113 USD im Vergleich zu -0,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 53,1 Millionen USD, gegenüber 37,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at