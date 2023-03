Ausblick: Clearside Biomedical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Clearside Biomedical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,127 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 99,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,516 USD, gegenüber 0,010 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 29,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at