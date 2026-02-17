Clearwater Analytics a Aktie

Clearwater Analytics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C32W / ISIN: US1851231068

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Clearwater Analytics A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Clearwater Analytics A wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,149 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Clearwater Analytics A ein EPS von 1,63 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 71,34 Prozent auf 216,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Clearwater Analytics A noch 126,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,549 USD, gegenüber 1,68 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 730,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 451,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

Analysen zu Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

Aktien in diesem Artikel

Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A- 22,75 -1,73% Clearwater Analytics Holdings Inc Registered Shs -A-

