Clearwater Paper Aktie
WKN DE: A0RDWM / ISIN: US18538R1032
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: Clearwater Paper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Clearwater Paper wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,490 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Clearwater Paper nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 374,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 391,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,188 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,150 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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