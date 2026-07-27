Ausblick: Clearwater Paper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clearwater Paper wird am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,490 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Clearwater Paper nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 374,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 391,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -4,188 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,150 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at