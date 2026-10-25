Clearwater Paper Aktie
WKN DE: A0RDWM / ISIN: US18538R1032
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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Clearwater Paper informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Clearwater Paper lässt sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Clearwater Paper die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -3,300 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 388,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 399,0 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -3,370 USD je Aktie, gegenüber -1,150 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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