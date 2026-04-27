Clearwater Paper Aktie

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WKN DE: A0RDWM / ISIN: US18538R1032

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Clearwater Paper präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clearwater Paper wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,320 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Clearwater Paper noch -0,380 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 363,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clearwater Paper einen Umsatz von 378,2 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -3,417 USD, gegenüber -1,150 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,47 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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