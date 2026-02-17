Ausblick: Clearwater Paper präsentiert Quartalsergebnisse

Clearwater Paper wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,560 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Clearwater Paper noch ein Gewinn pro Aktie von 11,91 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 381,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 387,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,310 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 11,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at