Clearwater Paper Aktie
WKN DE: A0RDWM / ISIN: US18538R1032
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Clearwater Paper präsentiert Quartalsergebnisse
Clearwater Paper wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,560 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Clearwater Paper noch ein Gewinn pro Aktie von 11,91 USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 381,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 387,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,310 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 11,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clearwater Paper Corp
|
07:01
|Ausblick: Clearwater Paper präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Clearwater Paper zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Clearwater Paper Corp
Aktien in diesem Artikel
|Clearwater Paper Corp
|14,30
|-3,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.