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WKN DE: A2N5TT / ISIN: US18539C2044

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Clearway Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clearway Energy wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,831 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,00 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Clearway Energy 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 513,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 18,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Clearway Energy 433,0 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,124 USD je Aktie, gegenüber 1,43 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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