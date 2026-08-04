Ausblick: Clearway Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clearway Energy gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,264 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Clearway Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,280 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 473,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 17,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,0 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,169 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,68 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,45 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at