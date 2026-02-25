Clemondo Group AB Registered Shs Aktie

Clemondo Group AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40WGL / ISIN: SE0023468400

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Clemondo Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Clemondo Group Registered wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Clemondo Group Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 80,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 13,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 70,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,410 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 0,450 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 294,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 262,1 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at

