Ausblick: Clemondo Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clemondo Group Registered stellt am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Clemondo Group Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,100 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 82,0 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 9,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK, gegenüber 0,400 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 318,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 291,2 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at