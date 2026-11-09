Clemondo Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40WGL / ISIN: SE0023468400
|
09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clemondo Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Clemondo Group Registered stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 70,0 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 7,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 65,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,100 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 314,0 Millionen SEK, gegenüber 291,2 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clemondo Group AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Clemondo Group Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: Clemondo Group Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Erste Schätzungen: Clemondo Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Clemondo Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Clemondo Group AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Clemondo Group AB Registered Shs
|0,51
|0,00%