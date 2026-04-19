Ausblick: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cleveland-Cliffs stellt am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cleveland-Cliffs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,427 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Cleveland-Cliffs soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,360 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,900 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 20,29 Milliarden USD, gegenüber 18,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at