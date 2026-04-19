Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
|
19.04.2026 07:01:06
Ausblick: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cleveland-Cliffs stellt am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cleveland-Cliffs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,427 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Cleveland-Cliffs soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,360 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,900 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 20,29 Milliarden USD, gegenüber 18,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.
|
07:01
|Ausblick: Cleveland-Cliffs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.25
|Ausblick: Cleveland-Cliffs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cleveland-Cliffs Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cleveland-Cliffs Inc.
|8,42
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.