Cleveland-Cliffs Aktie
WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cleveland-Cliffs stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,621 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cleveland-Cliffs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,497 USD je Aktie, gegenüber -1,570 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 18,88 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 19,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.
|
07:01
|Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.01.26
|Erste Schätzungen: Cleveland-Cliffs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
19.10.25
|Ausblick: Cleveland-Cliffs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cleveland-Cliffs Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Cleveland-Cliffs Inc.
|12,48
|5,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.