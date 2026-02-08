Cleveland-Cliffs Aktie

Cleveland-Cliffs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DVSM / ISIN: US1858991011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cleveland-Cliffs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cleveland-Cliffs stellt am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,621 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,920 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cleveland-Cliffs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 4,57 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -2,497 USD je Aktie, gegenüber -1,570 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 18,88 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 19,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cleveland-Cliffs Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Cleveland-Cliffs Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cleveland-Cliffs Inc. 12,48 5,89% Cleveland-Cliffs Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen