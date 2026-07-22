Ausblick: Cleveland-Cliffs stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cleveland-Cliffs veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,208 USD. Dies würde einen Gewinn von 78,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cleveland-Cliffs -0,970 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,29 Prozent auf 5,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,394 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,900 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,97 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at