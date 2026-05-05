Cloetta AB Aktie
WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cloetta (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cloetta (B) lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,660 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,890 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cloetta (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,04 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,78 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,69 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,53 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloetta AB (B)
|
07:01
|Ausblick: Cloetta (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Cloetta (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Cloetta (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Cloetta (B) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cloetta AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Cloetta AB (B)
|4,26
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.