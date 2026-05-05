Cloetta AB Aktie

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WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cloetta (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cloetta (B) lädt am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,660 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,890 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cloetta (B) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,04 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,78 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,69 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,53 Milliarden SEK waren.

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