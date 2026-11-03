Cloetta AB Aktie
WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cloetta (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cloetta (B) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,700 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,660 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,23 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Cloetta (B) einen Umsatz von 2,18 Milliarden SEK eingefahren.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,96 SEK je Aktie, gegenüber 2,78 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 8,75 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 8,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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