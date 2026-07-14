Ausblick: Cloetta (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cloetta (B) wird am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,650 SEK je Aktie gegenüber 0,410 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,08 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,08 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,81 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,78 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8,76 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,53 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at